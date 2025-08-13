Chinas Küstenwache rammte eigenes Kriegsschiff

In einer per E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters übermittelten Erklärung hieß es weiter: „Die USA verteidigen ihr Recht, überall dort zu fliegen, zu fahren und zu operieren, wo es das Völkerrecht erlaubt.“ Das habe die USS Higgins getan. „Nichts, was China dagegen sagt, wird uns abschrecken.“ Die USA schicken regelmäßig Schiffe ins Südchinesische Meer zu Operationen, die offiziell als „Einsätze zur Sicherung der Freiheit der Schifffahrt“ bekannt sind. Bei der Fahrt der USS Higgins handelt es sich um die erste publik gewordene Operation dieser Art am Scarborough-Riff seit mindestens sechs Jahren.