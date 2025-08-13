„Hat Islam beleidigt“: Feministin muss in U-Haft

In Marokko ist eine Feministin wegen angeblicher „Beleidigung des Islam“ in Untersuchungshaft genommen worden. Ibtissame Lachgar werde wegen der Veröffentlichung eines Beitrags in den Onlinenetzwerken verhaftet, teilte die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit. Die 50-jährige Frauenrechtlerin war festgenommen worden, nachdem sie Ende Juli ein Foto von sich gepostet hatte, auf dem sie ein T-Shirt mit dem Satz „Allah ist lesbisch“ auf Arabisch trug.