Bronze! Österreich bejubelt dritte Medaille

Das Faustball-Team der Männer hat am Mittwoch in Chengdu Österreichs dritte World-Games-Medaille geholt.
Im Spiel um Rang drei siegte Rot-Weiß-Rot gegen die Schweiz 3:1 (8,-10,7,7). Davor hatte es für die österreichische Abordnung bei den Titelkämpfen in China zweimal Silber im Jiu Jitsu durch Johannes Horak/Gernot Riegl gegeben.
Frauen verpassen Bronze
Das Faustball-Nationalteam der Frauen unterlag um Bronze Deutschland 0:3 (-8,-5,-6). Nach nur einem Sieg im Turnierverlauf ergab das Rang vier.
