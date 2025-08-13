Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was ist noch geplant?

Ansage von Alaba-Berater: „Behauptung nicht wahr!“

Fußball International
13.08.2025 10:11
David Alaba bleibt weiterhin bei Real Madrid.
David Alaba bleibt weiterhin bei Real Madrid.(Bild: GEPA)

Der Berater von David Alaba, Pini Zahavi, hat sich zu den anhaltenden Gerüchten rund um einen Real-Abschied des Österreichers geäußert. Dabei stellt er klar: „Die Behauptung, der Spieler sei offen für einen Wechsel nach Saudi-Arabien, ist nicht wahr.“ 

0 Kommentare

Rund um ÖFB-Legionär Alaba brodelt die Gerüchteküche in diesem Sommer heftig. Bei Real Madrid ist der Österreicher nach seiner langwierigen Verletzung nun nicht mehr zentraler Bestandteil der Pläne von Neo-Trainer Xabi Alonso. Sein ehemaliger Bayern-Teamkollege soll ihn sogar als auf die Streichliste gesetzt haben. 

Lesen Sie auch:
Findet sich David Alaba in der kommenden Saison auf einer anderen Position wieder?
Verschlossene Türen
Geheimes Real-Testspiel! Alaba auf neuer Position
08.08.2025
Diese Klubs wollen ihn
Wechsel oder Verbleib? Alaba „überrascht“ Alonso
10.08.2025
Trotz Flitzer-Alarm
Real Madrid spaziert mit Alaba zu Sieg bei der WSG
12.08.2025

Alaba selbst soll sich aber nochmal bei Real beweisen wollen. Eine Vertragsauflösung soll er abgelehnt haben und auch einen Transfer ausschließen. Doch dann kamen zuletzt angeblich lukrative Angebote aus Saudi-Arabien. Für einen Wechsel in die „Wüste“ sei der ÖFB-Kapitän offen, hieß es plötzlich aus Spanien.

Alaba kämpft sich zurück
Berater Zahavi räumt damit nun gegenüber „365scores“ auf: „Die Behauptung, der Spieler sei offen für einen Wechsel nach Saudi-Arabien, ist nicht wahr, da es noch nicht einmal offizielle Angebote für Verhandlungen gab. Alles, was verbreitet wurde, sind Gerüchte.“

Pini Zahavi
Pini Zahavi(Bild: AFP/APA/FRANCK FIFE)

Vielmehr soll sich Alaba zuletzt mit seinen Leistungen wieder stärker in den Fokus von Alonso gespielt haben. Der Österreicher will weiterhin den Kampf in Madrid annehmen und wieder in die Startformation drängen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.800 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
138.779 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
102.045 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1327 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1087 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1079 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Fußball International
Frisch verlobt, aber:
So viel bekommt Ronaldos Georgina im Trennungsfall
Klub hat Großes vor
Nächster Spanier! Wechsel von Europameister fix
Was ist noch geplant?
Ansage von Alaba-Berater: „Behauptung nicht wahr!“
Ansage von Eberl:
„Der FC Bayern bekommt jeden Spieler, wenn …“
Option für Rangnick?
Kampf ums Team-Comeback: ÖFB-Legionär will zur WM!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf