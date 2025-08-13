Ansage von Alaba-Berater: „Behauptung nicht wahr!“

Der Berater von David Alaba, Pini Zahavi, hat sich zu den anhaltenden Gerüchten rund um einen Real-Abschied des Österreichers geäußert. Dabei stellt er klar: „Die Behauptung, der Spieler sei offen für einen Wechsel nach Saudi-Arabien, ist nicht wahr.“
Rund um ÖFB-Legionär Alaba brodelt die Gerüchteküche in diesem Sommer heftig. Bei Real Madrid ist der Österreicher nach seiner langwierigen Verletzung nun nicht mehr zentraler Bestandteil der Pläne von Neo-Trainer Xabi Alonso. Sein ehemaliger Bayern-Teamkollege soll ihn sogar als auf die Streichliste gesetzt haben.
Alaba selbst soll sich aber nochmal bei Real beweisen wollen. Eine Vertragsauflösung soll er abgelehnt haben und auch einen Transfer ausschließen. Doch dann kamen zuletzt angeblich lukrative Angebote aus Saudi-Arabien. Für einen Wechsel in die „Wüste“ sei der ÖFB-Kapitän offen, hieß es plötzlich aus Spanien.
Alaba kämpft sich zurück
Berater Zahavi räumt damit nun gegenüber „365scores“ auf: „Die Behauptung, der Spieler sei offen für einen Wechsel nach Saudi-Arabien, ist nicht wahr, da es noch nicht einmal offizielle Angebote für Verhandlungen gab. Alles, was verbreitet wurde, sind Gerüchte.“
Vielmehr soll sich Alaba zuletzt mit seinen Leistungen wieder stärker in den Fokus von Alonso gespielt haben. Der Österreicher will weiterhin den Kampf in Madrid annehmen und wieder in die Startformation drängen.
