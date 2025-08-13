Vorteilswelt
Reinigungsfirma pleite: Mitarbeiter bangen um Job

Tirol
13.08.2025 11:11
Ob der Betrieb weiter bestehen kann, ist noch unklar.
Ob der Betrieb weiter bestehen kann, ist noch unklar.

Schlimme Nachrichten für die Angestellten einer Tiroler Reinigungsfirma: Wie der Kreditschutzverband von 1870 am Mittwochvormittag mitteilte, wurde über einen Betrieb mit Sitz in Ampass (Bezirk Innsbruck-Land) ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Fast 20 Mitarbeiter seien von der Insolvenz betroffen.

Beim betroffenen Unternehmen handelt es sich laut KSV1870 um die Yuliyan Yordanov Gebäudereinigung – der Schuldner sei in den Bereichen Gebäudereinigung und Hauswartung tätig und beschäftigte 18 Mitarbeiter.

Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht.

Kreditschutzverband von 1870

„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, informierte der Kreditschutzverband. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz sei von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht worden, hieß es weiter.

Rettung oder endgültiges Aus?
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich zeigen. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV1870.

Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würden sich aktuell keine seriösen Angaben machen lassen. Der Schuldner arbeite als Subunternehmer für die Firma RSA Gebäudereinigung.

