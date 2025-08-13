Jugendliche in Krise? SOS-Kinderdorf schreit auf

Wie steht es um die Jugend? Einmal pro Legislaturperiode wird ein Jugendbericht veröffentlicht, der letzte 2023. Damals waren in Österreich 1.036.425 Menschen zwischen 14 und 24 Jahre alt, also 11,4 % der Gesamtbevölkerung. Der Anteil mit ausländischer Staatsangehörigkeit war dabei höher als in der Gesamtbevölkerung, er lag bei 22,4 Prozent. Die meisten davon, etwa ein Zehntel, kamen aus Deutschland.