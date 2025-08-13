Toter in WG: Junge Mutter schlug mit Flasche zu

Nach dem Auffinden des toten Mannes stand rasch fest: Er starb durch Fremdeinwirkung, konkret durch einen Schlag mit einer Glasflasche auf seinen Kopf – Schädelbruch beim linken Scheitelbein. Die Wodkaflasche, mit der der Angriff erfolgt war, konnte sichergestellt werden.

Viele Verdächtige

Zuerst geriet der WG-Mitbewohner, mit dem der Tote eine Beziehung gehabt haben dürfte, ins Visier der Ermittler. Dann wurde ein Mann, der am verhängnisvollen Tag mit seiner Frau und seinem sechs Monate alten Baby zu Besuch in der Wohngemeinschaft war, verhaftet. Der 25-Jährige legte in der Folge ein Geständnis ab und behauptete bei seiner Befragung: „Im Zuge eines Streits kam es zu einem Raufhandel.“ Weil er vom Opfer am Gehen gehindert worden sei, habe er ihm mit der Flasche auf den Kopf geschlagen. Das Opfer habe aber gelebt, als er mit Frau und Baby das Haus verließ.