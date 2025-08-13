Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anklage nach Drama

Toter in WG: Junge Mutter schlug mit Flasche zu

Gericht
13.08.2025 10:10

Spektakuläre Entwicklung im Tötungskrimi in einer Wohngemeinschaft in Wien-Favoriten. Wie die „Krone“ berichtete, wurde ein 24-Jähriger vor einem Jahr leblos in seinem WG-Zimmer aufgefunden. Es gab drei Verdächtige und Mordermittlungen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Wien Anklage gegen ein junges Elternpaar erhoben.

0 Kommentare

Nach dem Auffinden des toten Mannes stand rasch fest: Er starb durch Fremdeinwirkung, konkret durch einen Schlag mit einer Glasflasche auf seinen Kopf – Schädelbruch beim linken Scheitelbein. Die Wodkaflasche, mit der der Angriff erfolgt war, konnte sichergestellt werden.

Viele Verdächtige
Zuerst geriet der WG-Mitbewohner, mit dem der Tote eine Beziehung gehabt haben dürfte, ins Visier der Ermittler. Dann wurde ein Mann, der am verhängnisvollen Tag mit seiner Frau und seinem sechs Monate alten Baby zu Besuch in der Wohngemeinschaft war, verhaftet. Der 25-Jährige legte in der Folge ein Geständnis ab und behauptete bei seiner Befragung: „Im Zuge eines Streits kam es zu einem Raufhandel.“ Weil er vom Opfer am Gehen gehindert worden sei, habe er ihm mit der Flasche auf den Kopf geschlagen. Das Opfer habe aber gelebt, als er mit Frau und Baby das Haus verließ. 

Wenig später wurde der Verdächtige wieder aus der U-Haft entlassen. Denn die Mutter des gemeinsamen Babys sagte in ihrer neuerlichen Einvernahme, dass sie diejenige gewesen sei, die dem Opfer mit der Flasche gegen den Kopf geschlagen habe. „Mein Mann hat gelogen, um mich zu schützen.“

Zitat Icon

Wir sind erleichtert, dass die Staatsanwaltschaft unserer Aussage gefolgt ist, dass unser Mandant das Opfer nicht getötet hat.

Anwalt Sascha Flatz vertritt den Jung-Papa.

Bild: Bartel Gerhard

Diese Wodkaflasche wurde in einer WG in Wien-Favoriten zur tödlichen Waffe.
Diese Wodkaflasche wurde in einer WG in Wien-Favoriten zur tödlichen Waffe.(Bild: Krone KREATIV/Zwefo, zVg)

Die Staatsanwaltschaft Wien ist nun zu dem Schluss gekommen, dass dies tatsächlich so gewesen sein dürfte. Denn sie erhob nun Anklage – gegen die junge Mutter und gegen ihren Mann. Demzufolge wird dem 25-jährigen Mandanten von Anwalt Sascha Flatz Körperverletzung vorgeworfen. Er soll das Opfer im Streit mit der flachen Hand geschlagen und ihm einen Faustschlag versetzt haben. Seiner gleichaltrigen Frau wird indes Körperverletzung mit tödlichem Ausgang vorgeworfen, bedroht mit einem bis 15 Jahre Haft.

Opfer brach nicht gleich zusammen
Laut der Staatsanwaltschaft soll es wie folgt abgelaufen sein: „Als die Angeklagten die Örtlichkeit verlassen wollten, stellte sich B. ihnen in den Weg, die Zweitangeklagte packte eine herumstehende leere 0,7 Liter Wodkaflasche aus Glas und versetzte B. damit einen Schlag gegen den Kopf. Die Flasche zerbrach nicht, B. brach auch nicht zusammen. Die Angeklagten packten ihre Sachen zusammen und als sie die Wohnung schließlich verließen, lag B. benommen am Gang, sein Lebensgefährte war bei ihm“, heißt es in der fünfseitigen Anklageschrift. Erst in der Nacht verstarb der 24-Jährige.

Lesen Sie auch:
Junger Mann starb in WG in Wien-Favoriten nach tödlichem Schlag mit dieser Wodkaflasche 
Mysteriöse Tat in Wien
Toter 24-Jähriger in WG: Flaschenkrimi ohne Spuren
06.11.2024
Angriff mit Flasche
WG-Krimi in Wien: Zwei Geständnisse um einen Toten
17.09.2024

Anwalt Sascha Flatz zur „Krone“: „Wir sind erleichtert, dass die Staatsanwaltschaft unserer Aussage gefolgt ist, dass unser Mandant das Opfer nicht getötet hat.“ Ein Prozesstermin gegen das junge Elternpaar steht noch aus. Beide müssen sich auch wegen falscher Beiweisaussage verantworten.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wien
Staatsanwaltschaft
MutterKörperverletzung
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.800 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
138.779 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
102.045 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1327 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1087 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1079 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Gericht
Anklage nach Drama
Toter in WG: Junge Mutter schlug mit Flasche zu
Alkohol als Auslöser
Zum Geburtstag Haftstrafe für Wiederholungstäter
Krone Plus Logo
Urteil regt auf
Krimi um entführten Kater: Ist er nur eine Sache?
Krone Plus Logo
15 Jahre Strafprozesse
Milliardengrab Hypo: Letztes Kapitel im Bank-Krimi
Pflege und Spezialbett
300-Kilo-Häftling kostet Steuerzahler Vermögen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf