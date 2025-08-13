Salzburger Hotels wehren sich gegen Buchungsportal
Klage gegen Booking
Mit einer Sammelklage wollen Tausende Betriebe europaweit gegen Booking.com vorgehen. Auch Salzburger Hotels sind dabei. Der Vorwurf: wettbewerbswidrige Praktiken. Die „Krone“ hat sich in Salzburg umgehört.
Hier ist die Welt noch in Ordnung. Ein laues Lüftchen weht durch den neu gestalteten Gastgarten im Hotel Schloss Leopoldskron. Die Gäste genießen offenbar die Stille und entspannen bei einem Kaffee.
