Kelce: Taylor Swift ist mein „engagiertester Fan“

Es sei für ihn sehr nachvollziehbar gewesen, wie erschöpft Swift nach Shows gewesen sei. „Sie würde nie jemandem sagen, dass sie eine Athletin ist. Aber ich habe gesehen, was sie durchsteht. Ich habe gesehen, wie viel Arbeit sie in ihren Körper steckt und es ist unglaublich.“ Eine Show sei für Swift wahrscheinlich sogar anstrengender als für ihn ein Football-Spiel.