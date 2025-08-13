Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Süße Liebeserklärung

Kelce: Taylor Swift ist mein „engagiertester Fan“

Society International
13.08.2025 10:27
(Bild: AP/John Locher)

Der Profi-Footballspieler Travis Kelce (35) hat seine Freundin Taylor Swift (35) wie er sagt zum Football-Fan gemacht. „Sie ist jetzt der engagierteste Fan“, sagte Kelce der Zeitschrift „GQ“. Swift kenne sich beispielsweise mit bestimmten Spielsituationen oder den Verletzungen der Spieler inzwischen bestens aus – „und all das, weil sie es einfach ganz natürlich liebt, von meinem Job zu erfahren“.

0 Kommentare

Popstar Swift und der Kansas City Chiefs-Spieler Kelce hatten ihre Liebe im Sommer 2023 offiziell gemacht. Zwischen seinem Job und dem seiner Freundin gebe es viele Gemeinsamkeiten, sagte Kelce. Sie beide wüssten, wie es sei, ständig gemustert zu werden und Höhen und Tiefen zu erleben, wenn man vor Millionen von Menschen stehe.

  Es sei für ihn sehr nachvollziehbar gewesen, wie erschöpft Swift nach Shows gewesen sei. „Sie würde nie jemandem sagen, dass sie eine Athletin ist. Aber ich habe gesehen, was sie durchsteht. Ich habe gesehen, wie viel Arbeit sie in ihren Körper steckt und es ist unglaublich.“ Eine Show sei für Swift wahrscheinlich sogar anstrengender als für ihn ein Football-Spiel.

Taylor Swift ist durch Kelce zum leidenschaftlichen Football-Fan geworden
Taylor Swift ist durch Kelce zum leidenschaftlichen Football-Fan geworden(Bild: AP/Charlie Riedel)

„Einfach zwei verliebte Menschen“
Er habe von Swift inzwischen gelernt, dass es bei Auftritten nicht nur um Energie gehe, sagte Kelce. „Dann habe ich die Coolness und die Ruhe und die Identifikationsmöglichkeit gesehen, die sie so gut präsentieren kann. Das habe ich mir wirklich abgeschaut.“

  Die Beziehung zu Swift habe sich „völlig organisch“ entwickelt und sie fühlten sich zusammen „wie ganz normale Menschen“, sagte Kelce. „Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist, sind wir einfach zwei verliebte Menschen.“

Lesen Sie auch:
Taylor Swift bringt ein neues Album heraus. Titel: „The Life of a Showgirl“. 
Fans euphorisch
Superstar Taylor Swift kündigt neues Album an!
12.08.2025
Mit Gedenkplakette
„Swifties“ feiern dreitägiges Revival in Wien
08.08.2025

Swift habe auch Eigenschaften, die er von seiner Mutter kenne. „Ihre Freundlichkeit, ihre Echtheit, ihre Fähigkeit, jeden im Raum zu begrüßen, ihre Fähigkeit, Liebe und Unterstützung zu zeigen, egal was kommt. Und ihre Arbeitsmoral“, sagte Kelce. „Ich habe gesehen, wie Taylor genau dieselbe Sache gemacht hat, dass sie sich Ziele gesetzt hat und dann die Erwartungen übertroffen und die Welt erobert hat.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.800 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
138.779 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
102.045 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1327 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1087 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1079 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Society International
Süße Liebeserklärung
Kelce: Taylor Swift ist mein „engagiertester Fan“
Die besten Sprüche
„Kanu des Manitu“: Keine Angst vor dem Shitstorm
Verkauft Mega-Villa
Angelina Jolie will raus aus Hollywood!
Tierschützer empört!
Anna Delvey: Häschen illegal in Park ausgesetzt
Eindringlicher Appell
Madonna will Papst Leo XIV. nach Gaza schicken!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf