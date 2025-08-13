Vorteilswelt
Klub fragt Akteurinnen

Längere und weitere Hosen für Volleyball-Damen?

Oberösterreich
13.08.2025 06:30
Ob die Linz AG Steelvolleys weiter in so kurzen Hosen spielen, ist offen.
Ob die Linz AG Steelvolleys weiter in so kurzen Hosen spielen, ist offen.(Bild: GEPA)

Die Saison in der Austrian Volley League Women startet Anfang Oktober, die Vorbereitung aber hat längst begonnen. Auch bei den Verantwortlichen der Klubs, von denen einer einen neuen Weg geht: Der Vorstand fragte die Spielerinnen, ob sie künftig in längeren und weiteren Hosen spielen wollen.

„Die Freude ist riesig und in Sachen WhatsApp-Nachrichten ist es richtig eskaliert“, strahlt Linz-Volleyballerin Carmen Raab. Die 19-Jährige qualifizierte sich gemeinsam mit Neo-Teamkollegin Jana Gärtner mit dem Nationalteam für die Volleyball-EM! Weshalb das Duo bei den Linz AG Steelvolleys verspätet in die Saisonvorbereitung einsteigt, die nun startete: Nach Rad-Touren, Rudern und einer Wanderung ging’s für die Dritten der letzten Saison am Montag mit Balltraining los. In Hinblick auf die neue Saison, für die der Vorstand neue Wege geht!

Porträt von Oliver Gaisbauer
Oliver Gaisbauer
Folgen Sie uns auf