Längere und weitere Hosen für Volleyball-Damen?

„Die Freude ist riesig und in Sachen WhatsApp-Nachrichten ist es richtig eskaliert“, strahlt Linz-Volleyballerin Carmen Raab. Die 19-Jährige qualifizierte sich gemeinsam mit Neo-Teamkollegin Jana Gärtner mit dem Nationalteam für die Volleyball-EM! Weshalb das Duo bei den Linz AG Steelvolleys verspätet in die Saisonvorbereitung einsteigt, die nun startete: Nach Rad-Touren, Rudern und einer Wanderung ging’s für die Dritten der letzten Saison am Montag mit Balltraining los. In Hinblick auf die neue Saison, für die der Vorstand neue Wege geht!