Längere und weitere Hosen für Volleyball-Damen?

Die Saison in der Austrian Volley League Women startet Anfang Oktober, die Vorbereitung aber hat längst begonnen. Auch bei den Verantwortlichen der Klubs, von denen einer einen neuen Weg geht: Der Vorstand fragte die Spielerinnen, ob sie künftig in längeren und weiteren Hosen spielen wollen.
„Die Freude ist riesig und in Sachen WhatsApp-Nachrichten ist es richtig eskaliert“, strahlt Linz-Volleyballerin Carmen Raab. Die 19-Jährige qualifizierte sich gemeinsam mit Neo-Teamkollegin Jana Gärtner mit dem Nationalteam für die Volleyball-EM! Weshalb das Duo bei den Linz AG Steelvolleys verspätet in die Saisonvorbereitung einsteigt, die nun startete: Nach Rad-Touren, Rudern und einer Wanderung ging’s für die Dritten der letzten Saison am Montag mit Balltraining los. In Hinblick auf die neue Saison, für die der Vorstand neue Wege geht!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.