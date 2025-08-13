Adresse ins Netz gestellt: Keine Konsequenzen

„Das heißt, man kann jetzt von jedem Politiker die Adresse auf Facebook veröffentlichen und schreiben, man soll die Person besuchen?“ – Jene Frau, deren vollständige Adresse und sogar ein Foto ihres Hauses samt dem Satz „Falls jemand mit ihr persönlich diskutieren möchte“ auf der Facebook-Seite der FPÖ Linz veröffentlicht wurde, ist befremdet (wie berichtet).