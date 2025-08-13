Vorteilswelt
Abkühlung Fehlanzeige!

Bis zu 36 Grad: Wir müssen weiter heftig schwitzen

Österreich
13.08.2025 10:13
Nahezug wolkenlos bleibt der Himmel im Osten auch in den kommenden Tagen.
Nahezug wolkenlos bleibt der Himmel im Osten auch in den kommenden Tagen.(Bild: kieferpix - stock.adobe.com)

Wolken am Himmel? Möchte man den aktuellen Wetterprognosen Glauben schenken, haben derartige Sichtungen im Osten Österreichs auch in den kommenden Tagen Seltenheitswert. Tatsächlich soll bis einschließlich Mittwoch nächster Woche die Sonne in diesem Teil des Landes nahezu ungetrübt scheinen! Hitzehöchstwerte werden mit bis zu 36 Grad am Freitag erreicht, kurze „Abkühlung“ gibt es am Wochenende.

Bereits am heutigen Mittwoch muss man vielerorts heftig schwitzen. In ganz Österreich gilt seitens Geosphere Austria eine Hitzewarnung, im Westen und Süden erreicht sie Stufe orange, im übrigen Land gelb. Im ganzen Land kletterte die Thermometermarke über 30 Grad, Spitzen von bis zu 35 werden erwartet.

Am Donnerstag dehnt sich die Hitzewarnstufe orange auch weiter Richtung Osten aus. Nahezu überall werden bis zu 35 Grad prognostiziert, am „kühlsten“ bleibt es im Westen bei bis zu 32 Grad.

Hitzehöhepunkt am Freitag
Noch eine Spur heißer wird es am Freitag. Im Osten erreichen die Temperaturen Spitzenwerte von bis zu 36 Grad. Für sämtliche Bundesländer – mit Ausnahme Salzburg – gilt Hitzewarnstufe orange. Vor allem in Alpenhauptkammnähe können sich im Laufe des Tages jedoch Quellwolken bilden, Schauer und Gewitter sind möglich.

Wetterdaten:

Vorübergehende leichte Abkühlung schaffen Schauer und Gewitter am Samstag vor allem im Westen und Norden des Landes. Die Niederschlagsmengen könnten dabei auch punktuell heftig ausfallen. Noch einmal sehr heiß wird es hingegen im Osten und Süden Österreichs mit Werten von bis zu 34 Grad und viel Sonnenschein.

Einmal mehr wetterbegünstigt ist der Osten am Sonntag, wenngleich es in ganz Österreich nicht so heiß wird wie in den Tagen zuvor. Die Werte kratzen wohl nur an der 30-Grad-Marke, bleiben aber laut Prognose vielerorts leicht darunter.

Abkühlung? Auch weiterhin nicht in Sicht
Regen ade dann mit Start der neuen Woche. Die Sonne meldet sich am Montag im ganzen Land zurück und scheint vom nahezu wolkenlosen Himmel. Die Temperaturen starten zu Wochenbeginn vergleichsweise gedämpft und erreich zwischen 27 und 30 Grad. Blau und wolkenlos geht es am Himmel laut vorsichtigem Ausblick auch am Dienstag und Mittwoch weiter. Einmal mehr wird es im Osten am heißesten mit bis zu 30 Grad, überall sonst bleiben die Werte leicht darunter.

Lesen Sie auch:
Die „Krone“ hat nachgefragt, wie die Wiener aktuell ihr Zuhause vor der sommerlichen Hitze ...
Krone Plus Logo
„Krone“ fragt nach
Wie halten Sie bei der Hitze Ihre Wohnung kühl?
10.08.2025
Ganze Woche Badewetter
Der Hochsommer legt mit nächster Hitzewelle nach
10.08.2025
Über 40 Grad erwartet
Hitzewelle: Südeuropa rüstet sich für Ernstfall
08.08.2025

Markante Abkühlung ist jedenfalls auch weiterhin nicht in Sicht – des einen Freud‘, des anderen Leid.

Porträt von Christine Steinmetz
Christine Steinmetz
