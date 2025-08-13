Bis zu 36 Grad: Wir müssen weiter heftig schwitzen

Abkühlung? Auch weiterhin nicht in Sicht

Regen ade dann mit Start der neuen Woche. Die Sonne meldet sich am Montag im ganzen Land zurück und scheint vom nahezu wolkenlosen Himmel. Die Temperaturen starten zu Wochenbeginn vergleichsweise gedämpft und erreich zwischen 27 und 30 Grad. Blau und wolkenlos geht es am Himmel laut vorsichtigem Ausblick auch am Dienstag und Mittwoch weiter. Einmal mehr wird es im Osten am heißesten mit bis zu 30 Grad, überall sonst bleiben die Werte leicht darunter.