Fünftes Mal zu Olympia? „Bin auf einem guten Weg!“

Finish in London: Rowland krönt sich zum Champion
Das Formel E-Finale
Das steirische Skicross-Ass Katrin Ofner blickt nach einer, wegen Verletzungspech, verkorksten Saison dem kommenden Winter positiv entgegen. In dem sie sich zum fünften Mal für die Olympischen Spiele qualifizieren will. Nebenbei treibt sie ein Herzensprojekt voran.
„Das ist abgehakt, erledigt für mich!“, sagt Skicrosserin Kati Ofner angesprochen auf die Verletzung im November, die sie fast die ganze Saison gekostet hatte. „Für mich war nach dem Sturz und dem Schienbeinkopf-Bruch wichtig, wieder das zu fahren, was ich davor gefahren bin – Skicross auf Top-Level. Und das ist mir mit dem Comeback bei der WM gelungen.“
