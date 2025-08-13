Fünftes Mal zu Olympia? „Bin auf einem guten Weg!“

„Das ist abgehakt, erledigt für mich!“, sagt Skicrosserin Kati Ofner angesprochen auf die Verletzung im November, die sie fast die ganze Saison gekostet hatte. „Für mich war nach dem Sturz und dem Schienbeinkopf-Bruch wichtig, wieder das zu fahren, was ich davor gefahren bin – Skicross auf Top-Level. Und das ist mir mit dem Comeback bei der WM gelungen.“