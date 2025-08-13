Biermarkt schwächelt, Events „enorm wichtig“

Absatz bei Events „enorm wichtig“

Beim Bier verkaufe das Wiener Unternehmen jährlich 450.000 Hektoliter, wobei der Absatz bei Events „enorm wichtig“ sei. „Beim Nova-Rock-Festival zum Beispiel sind wir der einzige Partner auf dem Gelände, und dort sind rund 200.000 Besucher. Auch das Donauinselfest ist extrem wichtig für uns“, so Raunig. Ein weiteres Standbein sei die Gastronomie, hier sei Ottakringer in Wien die Nummer eins.