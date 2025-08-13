Haustiermittel gegen Zecken und Co bergen Gefahren

So ist in vielen Ländern inklusive der EU der Einsatz von Imidacloprid und Fipronil in der Umwelt mittlerweile verboten. Etwa in Großbritannien darf das oft auch als „Bienenkiller“ bezeichnete, aus der Gruppe der Neonicotinoide stammende Imidacloprid aber noch in Parasitenmittel für Haustiere eingesetzt werden. Eine Studie zeigte kürzlich, wie großteils mit Imidacloprid und Fipronil belastete Hundehaare, die Vögel zum Nestbau einsetzten, deren Bruterfolg reduzierten, so die Forschenden in ihrer Arbeit.