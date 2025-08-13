Radfahrer entdeckte Leiche im Straßengraben

Identität muss noch geklärt werden

Leichnam und Motorrad wurden von der Feuerwehr und Wasserrettung geborgen. Da die Abklärungen zur Identitätsfeststellung noch liefen, wurde der Leichnam von der Staatsanwaltschaft Feldkirch zunächst nicht freigegeben. Die L55 musste im Bereich des Unfallortes für die Bergung kurzfristig beidseitig gesperrt werden