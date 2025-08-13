Radfahrer entdeckte Leiche im Straßengraben

Einen schaurigen Fund machte ein Radfahrer am Dienstag in Vorarlberg: Er entdeckte neben der Straße in Koblach eine Leiche. Der Mann dürfte bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen sein.
Ein Radfahrer hat am späten Dienstagnachmittag in Koblach einen tödlich verunglückten Motorradlenker entdeckt. Der Biker lag in einer Böschung neben der Koblacher Straße (L55). Wie die Erhebungen der Polizei ergaben, starb der Motorradfahrer an einem massiven Schädelhirntrauma. Die Identität des Mannes stand vorerst nicht fest.
Identität muss noch geklärt werden
Leichnam und Motorrad wurden von der Feuerwehr und Wasserrettung geborgen. Da die Abklärungen zur Identitätsfeststellung noch liefen, wurde der Leichnam von der Staatsanwaltschaft Feldkirch zunächst nicht freigegeben. Die L55 musste im Bereich des Unfallortes für die Bergung kurzfristig beidseitig gesperrt werden
