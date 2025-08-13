Elie Rosen verlässt „Forum gegen Antisemitismus“

Im Jahr 2024 dokumentierte die Antisemitismus-Meldestelle insgesamt 1520 judenfeindliche Vorfälle in Österreich. Und auch heuer ist mit ähnlich dramatischen Zahlen zu rechnen, schließlich sorgt der Gaza-Krieg für eine neue Hasswelle. Die Situation sei noch nie so schlimm gewesen wie aktuell, meinte kürzlich Elie Rosen, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde der Steiermark, zur „Krone“.