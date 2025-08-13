Nächster Spanier! Wechsel von Europameister fix

Neuer Klub für Álvaro Morata! Der 32-jährige Spanier wechselt zu Como, wie der italienische Verein am Dienstag bekannt gab. Der Stürmer wird ab der kommenden Saison als Leihgabe mit Kaufoption im Trikot des italienischen Erstligisten auflaufen. Morata ist bereits der zehnte Spanier im Team von Trainer Cesc Fàbregas.
„Ich kenne Álvaro seit vielen Jahren und habe immer seine Spielweise und sein Verhalten bewundert“, beurteilte der Como-Coach seinen Neuzugang. „Er ist ein intelligenter Stürmer, der in den größten Momenten abgeliefert hat, und ein Teamkollege, der jeden um sich herum aufrichtet. Wir sind so glücklich, ihn hier in Como zu haben.“
Auch der Morata selbst zeigte sich hochmotiviert: „Ich bin wirklich glücklich, in Como angekommen zu sein. Letztes Jahr, als ich gegen sie gespielt habe, konnte ich das Team und das Projekt schätzen. Man merkt, dass viel Ehrgeiz dahintersteckt.“
An die Fans richtete er ein Versprechen: „Ich verspreche den Fans und dem Verein, dass ich in jedem Training und jedem Spiel 200 Prozent geben werde. Ich kann es kaum erwarten, dieses Trikot zu tragen.“
Morata und Galatasaray – keine Liebesbeziehung
Morata wurde in der Jugend von Real Madrid ausgebildet und spielte später für Juventus Turin, den FC Chelsea und Atlético Madrid. Aktuell steht er noch bis 2026 beim AC Mailand unter Vertrag. Sein (Leih-)Kapitel bei Galatasaray hat Morata vorzeitig beendet. In 16 Spielen steuerte er sieben Tore und drei Vorlagen zum Double aus Meisterschaft und Pokal bei. Anschließend kritisierte er die Vereinsführung, man habe „Zusagen nicht eingehalten, sodass mir nichts anderes übrigblieb, als auf einen Teil meines Gehalts und andere vertragliche Rechte zu verzichten, die ich mir durch meine Arbeit bereits verdient hatte.“
100 Mio. Transferausgaben
Mit Morata steht bereits der zehnte Spieler mit spanischem Pass im Kader von Como. In diesem Transferfenster gab der Klub mehr als 100 Millionen Euro für Transfers aus. Unter anderem kamen der erst 19-jährige Jesús Rodríguez von Betis Sevilla für 22,5 Millionen Euro und der Ex-Rapidler Nicolas Kühn von Celtic Glasgow für 19 Millionen Euro zu Como. In der vergangenen Saison schlossen die Lombarden als Aufsteiger sensationell auf dem zehnten Platz in der Serie A ab. Fest steht: Mit der Verpflichtung von Morata als Europameister zeigt Como, dass sie noch Großes vorhaben.
