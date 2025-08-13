Nächster Spanier! Wechsel von Europameister fix

Morata und Galatasaray – keine Liebesbeziehung

Morata wurde in der Jugend von Real Madrid ausgebildet und spielte später für Juventus Turin, den FC Chelsea und Atlético Madrid. Aktuell steht er noch bis 2026 beim AC Mailand unter Vertrag. Sein (Leih-)Kapitel bei Galatasaray hat Morata vorzeitig beendet. In 16 Spielen steuerte er sieben Tore und drei Vorlagen zum Double aus Meisterschaft und Pokal bei. Anschließend kritisierte er die Vereinsführung, man habe „Zusagen nicht eingehalten, sodass mir nichts anderes übrigblieb, als auf einen Teil meines Gehalts und andere vertragliche Rechte zu verzichten, die ich mir durch meine Arbeit bereits verdient hatte.“