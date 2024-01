Junge Wiederholungstäter werden zum Problem

Jeden Tag, an dem an den Landesgerichten in Oberösterreich Recht gesprochen wird, wird im Schnitt zumindest ein Jugendlicher verurteilt! Im Jahr 2022 - das sind die aktuellsten ausgewerteten Daten - wurden 322 Buben und Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren rechtskräftig schuldig gesprochen. Und von ihnen wurden 36 Prozent nicht das erste Mal verurteilt, sprich sind Wiederholungstäter. Diese Zahlen sind seit Jahren sehr ähnlich.