Warum 2024 Rekordanstieg der Reallöhne bringt

Das gerade zu Ende gehende Jahr war durchwachsen: Die Konjunktur lahmte, die Inflation schoss hoch, so wurde versucht, mit hohen Lohnrunden die Einkommenssituation der Bevölkerung abzufedern. Die Auswirkungen sind bekannt: Bei uns blieb die Inflation höher als in anderen Ländern, die Wettbewerbsfähigkeit ließ nach, die Staatsverschuldung schnellte hoch. So war es 2023. Und im kommenden Jahr?