Abgasbetrug: Milliarden-Strafe für Ram-Motorbauer

Es war ein beliebter Kommentar vieler Autofahrer, dass es doch seltsam sei, wenn Volkswagen Milliarden wegen Abgasbetrugs in relativ kleinen Motoren zahlen muss, während US-Pick-ups ungestraft mit riesigen V8-Motoren Unmengen Abgas ausstoßen. Das ändert sich nun, denn offenbar sind auch viele der in den USA so verbreiteten Pick-up-Trucks nicht legal unterwegs.