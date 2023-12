Die besten Weihnachtsgedichte der Leser!

Kekserlflucht:



Anfangs in der Adventzeit, da herrscht bei Frauen große Freud,

was sie für neue Kekserl ausprobiern, sie haben ja so viel guats im Sinn.

Zwoa Geschwister machen sich gleich aus, wir treffen uns beim Elternhaus

und können unsre Mutter dann verwöhnen, jubeln sie in höchsten Tönen.

Doch der Mutter passt des ned in Sinn, zum Geburtstag will`s woanders hin,

will an ausgemachten B`suach abstatten, bei nah Verwandte mit ihrm Gatten.

Die Töchter aber bleim dabei wir bachan ah alloa für drei,

die Zutatten suachan sie sich alle raus, dahoam gibt`s schließlich ois frei Haus.

Die Mutter lasst‘s Vorhaben gewährn, soll`ns werkeln mit dem Mehl und Germ

mi kann des ganze ned verdrieß`n, möcht ah an Adventmarkt wo genieß`n.

Am späten Abend kommt die Mutter zruck` macht in ihre Küch an kurzen guck,

ois is blank und putzt, des is des scheener, in dem langen Joahrkalender.

Die Kekserl in de Doserl drin, werd`n aufteilt mit dem großen Gwinn,

es hat sich rentiert die Kekserlflucht, während man am Markt nach Kekserl sucht.



von Leserreporter Hans Peter K.