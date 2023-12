Besorgniserregend hoher Blutdruck

Zugegeben, es ist nicht leicht, optimistisch zu bleiben: Statt zu sinken, erreichen die CO2-Emissionen in diesem Jahr einen Höchststand. Ausgerechnet in dem Jahr, das wohl als das heißeste in die Geschichte eingehen wird. Und bei der Klimakonferenz im Dubai dürfte auch nur heiße Luft herauskommen - wenn schon der Gastgeber Sultan Ahmed al-Dschaber am wissenschaftlichen Konsens zum Aus fossiler Energieträger zweifelt.