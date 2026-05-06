In Kitz sind besten acht Österreicher am Start

„Ein starkes Signal“

„Dass die besten österreichischen Spieler geschlossen bei den Austrian Alpine Open abschlagen, ist ein starkes Signal für den Golfsport in Österreich. Mit den besten acht Österreichern in der Weltrangliste bekommt das Publikum genau das Feld, das dieses Turnier verdient“, sagte Al-Khaffaf. Neben bereits an Nemecz, Regner, Bleier und Schwab vergebenen Wildcards wird je eine weitere ab diesem Freitag beim „Austrian Amateur“ sowie am 18. Mai am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith ausgespielt.