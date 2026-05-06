Brent-Ölpreise gaben um elf Prozent nach

Zusätzlich zu Öl und Gas haben sich in den vergangenen Monaten nahezu alle Metalle erheblich verteuert. „Kaum eine Branche bleibt von den Preissteigerungen unberührt“, sagte die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft mit. Den größten Preisanstieg verzeichneten demnach im Lauf des ersten Quartals Edelmetalle mit einem Plus von über 34 Prozent – und das, obwohl Gold und Silber im Laufe des März wieder billiger wurden. An zweiter Stelle folgten seltene Erden mit einem Preisanstieg von 29,3 Prozent. Hierfür sind laut vbw hauptsächlich die Exportkontrollen der chinesischen Regierung verantwortlich, die den Großteil des Weltmarkts für die seltenen Erden kontrolliert.