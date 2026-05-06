Flucht vor Hunden: Dieb unter Traktor versteckt

Aufregung am frühen Morgen gegen 6.45 Uhr in der Wiener Donaustadt! Nachdem die Besitzer einer Gärtnerei verdächtige Geräusche auf ihrem Grundstück gehört hatten, sahen sie sofort nach dem Rechten – und stellten fest, dass ein Unbekannter verdächtig an einem Firmenfahrzeug herumhantierte ...
Doch der Plan des mutmaßlichen Diebes ging nach hinten los. Die beiden Wachhunde der Familie reagierten blitzschnell und stellten den Eindringling. In panischer Flucht kroch der Mann schließlich unter einen abgestellten Traktor, um sich zu verstecken.
Die alarmierte Polizei ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt konnten den Verdächtigen kurz darauf festnehmen.
Ungar drohen jetzt mehrere Anzeigen
Bei den Ermittlungen kam noch mehr ans Licht: Der 22-jährige Ungar soll zuvor auch versucht haben, in einen Verkaufsstand auf dem Gelände einzubrechen.
Trotz der dreisten Aktionen wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Diebstahls, versuchten Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.
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