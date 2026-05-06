Flucht vor Hunden: Dieb unter Traktor versteckt

Aufregung am frühen Morgen gegen 6.45 Uhr in der Wiener Donaustadt! Nachdem die Besitzer einer Gärtnerei verdächtige Geräusche auf ihrem Grundstück gehört hatten, sahen sie sofort nach dem Rechten – und stellten fest, dass ein Unbekannter verdächtig an einem Firmenfahrzeug herumhantierte ...