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Für Handball-Kärnten geht es um Historisches!

Handball
06.05.2026 13:58
Die Fans feuerten die Ferlacher in der eigenen Halle lautstark an, hoffen aufs nächste Heimspiel ...
Die Fans feuerten die Ferlacher in der eigenen Halle lautstark an, hoffen aufs nächste Heimspiel im Semifinale.(Bild: Bernd Stefan)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Der SC Ferlach kann am Mittwoch Handball-Geschichte schreiben. Noch nie gelang zuvor der Einzug ins HLA-Semifinale. Nach dem 46:45-Erfolg über Krems im Siebenmeterwerfen braucht‘s nun einen Auswärtssieg. „Der Druck liegt bei ihnen“, ist sich Klubchef Walter Perkounig sicher. Für drei Ferlacher ist‘s eine Abschiedstour. 

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Nur ein Sieg trennt Ferlachs Handballer vom ersten Semifinale der Klubgeschichte! Nach dem nervenaufreibenden 46:45-Erfolg am Samstag im Siebenmeterwerfen muss man am Mittwoch (19.30) in Krems beim besten Heimteam der Liga noch eins draufsetzen. Noch dazu, weil Krems für die Rosentaler nie ein guter Boden war. Seit dem Wiederaufstieg 2016 gastierte man 13-mal dort. „Eigentlich habe ich gar keine guten Erinnerungen – da war fast nie was zu holen“, sagt Aufbauspieler Adonis Gonzalez.

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