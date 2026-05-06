Für Handball-Kärnten geht es um Historisches!

Nur ein Sieg trennt Ferlachs Handballer vom ersten Semifinale der Klubgeschichte! Nach dem nervenaufreibenden 46:45-Erfolg am Samstag im Siebenmeterwerfen muss man am Mittwoch (19.30) in Krems beim besten Heimteam der Liga noch eins draufsetzen. Noch dazu, weil Krems für die Rosentaler nie ein guter Boden war. Seit dem Wiederaufstieg 2016 gastierte man 13-mal dort. „Eigentlich habe ich gar keine guten Erinnerungen – da war fast nie was zu holen“, sagt Aufbauspieler Adonis Gonzalez.