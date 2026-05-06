Spritpreise kletterten wieder über Zwei-Euro-Marke

Mit einer nachhaltigen Entlastung bei den Spritpreisen sei grundsätzlich nicht zu rechnen, teilte der Automobilklub weiter mit. Schließlich wurde die Spritpreisbremse von zehn auf sieben Cent netto pro Liter reduziert. Ab Mitte Mai wird sie nur mehr bei 4,5 Cent liegen. Damit liegt die Steuerbelastung bei Diesel in Österreich deutlich über den Nachbarländern Deutschland und Italien. In Deutschland wurden die Steuern um 14 Cent netto je Liter gesenkt, in Italien um 20 Cent.



So haben sich die Spritpreise seit Februar 2026 entwickelt: