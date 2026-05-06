Weitere Saison? Ski-Ikone hat sich entschieden

Echtes Duell mit Vorbild blieb ihm verwehrt

Zudem verteilt der Südtiroler ein großes Lob an Shootingstar Giovanni Franzoni. Dass er für den jungen Italiener auch ein Vorbild sei, freut sich Paris: „Ich finde es schön, wenn ich ihm was weitergeben kann. Er hat es auch immer hervorragend umgesetzt.“