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„Sportkrone“ bei Paris

Weitere Saison? Ski-Ikone hat sich entschieden

Ski Alpin
06.05.2026 15:00
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Dominik Paris hat „sportkrone.at“ in seinem Haus im Südtiroler Ultental empfangen und dabei auch verraten: Er bleibt dem Skizirkus mindestens eine weitere Saison erhalten. Außerdem hat der Routinier Einblicke in seine Zeit in der Heimat gewährt und über sein Vorbild Hermann Maier gesprochen. 

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„Ich hatte jetzt etwas Zeit, um mir Gedanken zu machen und habe entschieden zu probieren, die nächste Saison durchzuziehen und dann werden wir sehen“, verkündet Dominik Paris im Interview mit Sportkrone.at in seinem Haus im Ultental. 

Die Zeit abseits der Pisten in seiner Heimat bedeutet dem Routinier viel. „Hier bin ich nicht der Skifahrer, hier bin ich der Domme, wie ich aufgewachsen bin“. 

Echtes Duell mit Vorbild blieb ihm verwehrt
Zudem verteilt der Südtiroler ein großes Lob an Shootingstar Giovanni Franzoni. Dass er für den jungen Italiener auch ein Vorbild sei, freut sich Paris: „Ich finde es schön, wenn ich ihm was weitergeben kann. Er hat es auch immer hervorragend umgesetzt.“ 

Hermann Maier
Hermann Maier(Bild: Sepp Pail)

Sein eigenes Vorbild war übrigens Hermann Maier, wie der 37-Jährige verrät. Auch wenn sich ihre gemeinsame Zeit im Ski-Zirkus kurz überschnitten hatte, blieb ihm ein echtes Duell auf der Piste verwehrt, wie Paris bedauert. 

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Das gesamte Interview mit Dominik Paris gibt es ab Donnerstagfrüh um 6.30 als Plus-Artikel samt Video auf Sportkrone.at sowie in der Printausgabe der Donnerstags-„Krone“. 

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