Studentische Hilfe für KI-Offensive der Regierung

Pröll: „Der Hunger ist da“

Neben den technischen Lösungen sollte das Format auch den Austausch zwischen jungen Talenten und der Verwaltung fördern. Mitarbeiter aus Ministerien arbeiteten dabei direkt mit den Studierenden zusammen. Die Ergebnisse wurden am Ende vor einer Fachjury präsentiert, vielversprechende Ansätze sollen nun weiterentwickelt und möglicherweise auch in der Praxis eingesetzt werden.