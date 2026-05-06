WHO sucht jetzt 82 Fluggäste nach Infektionsflug

Todesfall nach Flug von St. Helena nach Johannesburg

Ein weiterer Fokus liegt auf einem Flug vom 25. April: Eine Embraer 190 der Airline Airlink flog an diesem Tag von St. Helena nach Johannesburg. An Bord befand sich eine 69-jährige Niederländerin, die zuvor vom Kreuzfahrtschiff ausgeschifft worden war und später im Krankenhaus in Südafrika verstarb. Ihr Ehemann war bereits zuvor gestorben, ebenso später eine weitere Person aus Deutschland.