USA wollen jetzt 30 Tage mit dem Iran verhandeln

Iran prüft noch

Sollten die Verhandlungen scheitern, könnten die US-Streitkräfte ihre Blockade wieder aufbauen oder Militäreinsätze wieder aufnehmen, berichtete Axios weiter. Die Führung in Teheran püfe den neuen Plan derzeit, berichtete der Sender CBNC. Zuvor war im Iran auf eine umfassende diplomatische Einigung gepocht worden. „Wir werden alles daransetzen, um unsere legitimen Rechte und Interessen in den Verhandlungen zu schützen“, sagte der iranische Außenminister Abbas Araqchi iranischen Medienberichten zufolge nach einem Treffen mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi in Peking.