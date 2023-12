Autologe Zelltherapie & ihre Einsatzmöglichkeiten

So unterstützt die autologe Zelltherapie den natürlichen Heilungsprozess: Bei der autologen Zelltherapie werden die Zellen, Zytokine oder Wachstumsfaktoren aus dem Blut des Patienten extrahiert. Diese Komponenten werden anschließend separiert und, entsprechend der individuellen Diagnose und des spezifischen medizinischen Bedarfs, in konzentrierter Form zurückgewonnen. Durch den Einsatz von Zentrifugation und anderen biotechnologischen Methoden werden die für die Therapie notwendigen Bestandteile konzentriert. Diese konzentrierten Blutbestandteile werden dann gezielt und direkt am Ort des Defekts oder der Verletzung injiziert, wo sie ihre heilungsfördernde Wirkung entfalten können.