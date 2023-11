Siegeszug des Populismus

Vorige Woche Argentiniens Javier Milei, am Donnerstag Hollands Geert Wilders („dank“ der Hamas-Demos), demnächst AfD-Triumphe in Deutschlands Osten, 2023 Robert Fico in der Slowakei, 2024 Donald Trump in den USA, 2027 Marine Le Pen in Frankreich: Populisten, ob links oder rechts und vor allem nationalistisch, reißen das herkömmliche System nieder. Eine Zeitenwende.