Ein Wegweiser zurück in das Wissenschaftsvertrauen

In einem hellen Raum eines modernen, raumschiffähnlich aussehenden Wissenschaftszentrums in Lissabon sind aufgeregte Kinder versammelt, ihre Augen leuchten vor Neugier, als sie gerade in einem kinderfreundlichen Labor lernen, wie man Müsliriegel für Austronautinnen und Austronauten herstellt. Die Atmosphäre wirkt ansteckend, mit welcher Freude und Interesse die jungen Forschenden die Lerninhalte in dem Wissenschaftszentrum aufsaugen.