Listenhunde-Haltung: „Strengere Auflagen nötig“

Nach dem tragischen Zwischenfall mit einem American Staffordshire Terrier in Oberösterreich, bei dem eine Frau ums Leben kam, haben die Leser:innen in den Kommentaren darüber diskutiert, ob es Maßnahmen und Gesetze bezüglich der Hundehaltung in Österreich gibt, die dringend umgesetzt gehören, um zukünftig solchen Schicksalsschlägen vorzubeugen. Die Meinungen unserer Community sind jedoch gespalten.