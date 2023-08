Chinas Wirtschaft erlebt katastrophale Talfahrt

Die Euphorie in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist komplett verflogen. Zum zweiten Mal in Folge droht die chinesische Wirtschaft ihr bescheidenes Wachstumsziel von fünf Prozent pro Jahr zu verfehlen. Mit Maßnahmen zur Ankurbelung des Wachstums hält sich Peking aber bemerkenswert zurück. Stattdessen versucht das Politbüro in Peking mit Zensur und Propaganda, ein positives Bild der Lage zu zeichnen. Mit bescheidenem Erfolg: Die Unsicherheit bei der Bevölkerung ist gewaltig, ebenso bei den Wirtschaftstreibenden.