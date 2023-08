Kinder ohne Kindheit

500 - es ist so eine riesengroße, bedrückende Zahl, die vor einigen Tagen durch die Medien ging. 500 Kinder wurden im Krieg in der Ukraine bereits getötet, so die tieftraurige Zählung der ukrainischen Justiz. Die Toten kann man zählen - nicht jedoch die unendlich vielen Wunden, die dieser zerstörerische Krieg in die Seelen seiner kleinsten Opfer schlägt.