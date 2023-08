Wenn sich ein Minister vor großen Themen versteckt

Stellen Sie sich vor, Sie wären Bildungsminister. Da formuliert einer der wichtigsten und bekanntesten Wissenschafter des Landes einen flammenden Appell für eine wichtige und konkrete Änderung im österreichischen Bildungssystem in der reichweitenstärksten Tageszeitung des Landes. Was machen Sie? Sie greifen zum Mobiltelefon und rufen den guten Mann an. Als Bildungsminister oder Bildungsministerin haben Sie die Nummer von Markus Hengstschläger vermutlich eingespeichert. Oder wenn Sie nicht der Typ lockerer Bildungsminister sind, bitten Sie Ihr Büro um Kontaktaufnahme und einen Gesprächstermin mit dem Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der MedUni Wien. Sie sind aber nicht Bildungsminister, das ist ein gewisser Martin Polaschek. Was der nach Erscheinen des Plädoyers Hengstschlägers in der „Kronen Zeitung“ gemacht hat? Nichts.