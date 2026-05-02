VIP-Logenplätze für das 3×3 VIENNA gewinnen!

Basketball hautnah erleben: Gewinnen Sie VIP-Logenplätze für das 3x3 VIENNA presented by win2day inklusive Catering und Meet & Greet mit Österreichs 3x3-Stars. Jetzt mitspielen und exklusive Plätze für unvergessliche Spieltage sichern!
Niemand kann sich besser an die Szene erinnern, als Quincy Diggs selbst. Im Viertelfinale des Vorjahres wurde er beim 3x3 VIENNA presented by win2day beim Stand von 20:20 gegen Holland gefoult. Der Pfiff blieb es, Holland stieg auf.
„Letztes Jahr sind wir knapp gescheitert, hoffentlich können wir es in diesem Jahr ins Finale schaffen“, sinnt Österreichs 3x3-Star längst auf Revanche. Und hofft dabei natürlich auch auf den Heimvorteil am Heumarkt auf die Unterstützung von den vollen Rängen der A1 Arena.
Jetzt 1+1 Ticket-Aktion
Um sich von 12. bis 14. Juni die besten Plätze zu sichern, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Die „Krone“ hat die exklusive Ticket-Aktion, bei der es beim Kauf einer Eintrittskarte eine zweite kostenlos dazu gibt, verlängert. Heute gibt es noch die letzte Chance auf dieses einzigartige Angebot auf ticketkrone.at.
Mitspielen & gewinnen
Wer es gern exklusiver hat, dem sei das „Krone“-Gewinnspiel ans Herz gelegt: 48 VIP-Plätze in der Loge sowie ein exklusives Meet&Greet mit den rot-weiß-roten 3x3-Stars gibt es zu gewinnen. Inkludiert sind von Freitag bis Sonntag exklusive Plätze in einer Loge für acht Personen. Von dort aus genießt man den besten Blick auf den Court und dazu auch ein Catering-Buffet inklusive Getränken.