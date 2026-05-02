VIP-Logenplätze für das 3×3 VIENNA gewinnen!

Mitspielen & gewinnen

Wer es gern exklusiver hat, dem sei das „Krone“-Gewinnspiel ans Herz gelegt: 48 VIP-Plätze in der Loge sowie ein exklusives Meet&Greet mit den rot-weiß-roten 3x3-Stars gibt es zu gewinnen. Inkludiert sind von Freitag bis Sonntag exklusive Plätze in einer Loge für acht Personen. Von dort aus genießt man den besten Blick auf den Court und dazu auch ein Catering-Buffet inklusive Getränken.