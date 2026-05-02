Kino musste wegen Feuer evakuiert werden

Schrecksekunde in Regau (Oberösterreich): Im dortigen Kino war am Samstag kurz nach 17 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde evakuiert, der Brand in einem Technikraum war schnell gelöscht. Vorführung gab es keine mehr.
Viel Action, das aber nicht auf der Kinoleinwand am Samstagnachmittag in Regau. In einem Technikraum des Star-Movie-Kinos war ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Regau, Rutzenmoos und Vöcklabruck wurden gerufen. „Brand Gebäude mit Menschenansammlung“, hieß es bei der Alarmierung.
Brand war schnell gelöscht
Auch vier Streifenwagen der Polizei rasten zur Einsatzstelle. Dort war aber schnell klar, dass es nicht so schlimm wie befürchtet war. Das Kino wurde ohne große Aufregung evakuiert. Knapp 30 Minuten später hieß es schon „Brand aus“. Vorführungen gab es aber am Samstag dann keine mehr.
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