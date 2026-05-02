Kino musste wegen Feuer evakuiert werden

Brand war schnell gelöscht

Auch vier Streifenwagen der Polizei rasten zur Einsatzstelle. Dort war aber schnell klar, dass es nicht so schlimm wie befürchtet war. Das Kino wurde ohne große Aufregung evakuiert. Knapp 30 Minuten später hieß es schon „Brand aus“. Vorführungen gab es aber am Samstag dann keine mehr.