„Völlig niedergeschlagen“ – aber der Fokus bleibt

Der Durchmarsch von Wrexham ist vorerst vorbei: Der Hollywood-Klub verpasst die Play-off-Plätze und bleibt ein weiteres Jahr in der zweiten englischen Liga. Klubbesitzer und Schauspieler Ryan Reynolds sei „völlig niedergeschlagen“, der Fokus auf den Aufstieg in die Premier League bleibt jedoch.
Ipswich Town hat den direkten Wiederaufstieg in die englische Fußball-Premier-League geschafft. Der Klub aus dem Osten Englands sicherte sich die Rückkehr in die höchste Liga in der 46. und letzten Runde durch einen 3:0-Heimsieg gegen die Queens Park Rangers. Den zweiten direkten Aufstiegsplatz hatte sich Coventry bereits zuvor gesichert.
Um den dritten freien Platz in der Premier League für die kommende Saison spielen Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull City in den Play-offs. Wrexham, der Klub, der im Besitz der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist, verpasste die Aufstiegsspiele knapp und wird damit nicht einen vierten Aufstieg in Serie bewerkstelligen. Beim 2:2 (2:2) gegen Middlesbrough verpassten die Waliser den Sprung in die Top sechs.
Erfolgsklub, auch dank Doku-Serie
Wrexham war in den vergangenen drei Jahren von der fünften bis in die zweite Liga durchmarschiert. Der sportliche Erfolg des Vereins ist eng verknüpft mit der Doku-Serie „Welcome to Wrexham“. Reynolds und Mac ließen schon vor der Übernahme die Kameras mitlaufen und dokumentierten alles. In Österreich sind die bisher fünf Staffeln beim Streamingdienst Disney+ zu sehen.
Stadion wird ausgebaut
Wrexham rüstet sich dennoch bereits für die Premier League und investiert gezielt in Infrastruktur. Das Stadion, der Racecourse Ground mit aktuell 13.500 Plätzen, wird vergrößert. Bis zum Frühjahr 2027 soll die neue Tribüne fertig sein.
„Völlig niedergeschlagen, aber stolz“
„Ich bin völlig niedergeschlagen von dem heutigen Ergebnis“, schrieb Hollywood-Star Reynolds auf „X“, aber er sei „unglaublich Stolz“ auf die Saison. „Wir haben in fünf Jahren einen weiten Weg zurückgelegt und das war das beste Ergebnis in unserer über 150-jährigen Geschichte. Wir haben so viel, worauf wir stolz sein können.“
Trainer Parkinson: „Das ist erst der Anfang“
Wrexham-Erfolgstrainer Phil Parkinson schlug in dieselbe Kerbe und richtete seinen Blick bereits nach vorne. „Was die Jungs uns als Mannschaft gegeben haben, da hätte es kaum mehr sein können“, so Parkinson gegenüber „BBC“. „Ich glaube, dass dieser Kader in seiner jetzigen Form nach einer gemeinsamen Saisonvorbereitung im nächsten Jahr noch stärker sein wird. Natürlich werden wir immer versuchen, ihn weiter zu verstärken, um unsere Chancen noch zu verbessern, aber jetzt machen wir erst einmal Pause und kommen dann zurück, um weiterzumachen.“
Der 58-Jährige weiter: „Ich denke, für unsere Fans gibt es so viel Positives, was die Zukunft des Klubs angeht. Die neue (Kop-)Tribüne, die Akademie – das ist erst der Anfang. Wir haben als Team wirklich schnelle Fortschritte gemacht, aber es gibt noch so viel zu tun, um diesen Verein für viele Jahre zu einem wirklich starken Verein zu machen.“
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