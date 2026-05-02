„Völlig niedergeschlagen“ – aber der Fokus bleibt

Trainer Parkinson: „Das ist erst der Anfang“

Wrexham-Erfolgstrainer Phil Parkinson schlug in dieselbe Kerbe und richtete seinen Blick bereits nach vorne. „Was die Jungs uns als Mannschaft gegeben haben, da hätte es kaum mehr sein können“, so Parkinson gegenüber „BBC“. „Ich glaube, dass dieser Kader in seiner jetzigen Form nach einer gemeinsamen Saisonvorbereitung im nächsten Jahr noch stärker sein wird. Natürlich werden wir immer versuchen, ihn weiter zu verstärken, um unsere Chancen noch zu verbessern, aber jetzt machen wir erst einmal Pause und kommen dann zurück, um weiterzumachen.“