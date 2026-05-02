Der Stainzer Flascherlzug ist wieder auf Schiene

Nach langer Ungewissheit um den Fortbestand des Stainzer Flascherlzugs war es am Samstag so weit: Die weststeirische Nostalgie-Schmalspurbahn nahm feierlich wieder den Betrieb auf! Zahlreiche Zug-Liebhaber und Ehrengäste waren bei der Eröffnungsfahrt dabei.
Im letzten Herbst stand der historische Flascherlzug vor dem Aus. Wie mehrfach berichtet, wollte die Gemeinde Stainz den Betrieb wegen der nicht mehr zu stemmenden Kosten einstellen. Durch das große Engagement des Vereins „Freunde der Stainzerbahn“ – nun neuer Pächter der Bahn – und mit Unterstützung des Landes Steiermark konnte mit der Gemeinde Stainz über den Winter letztlich doch noch eine Einigung erzielt und der Weiterbestand der Nostalgiebahn gesichert werden.
Am Samstag folgte nun die feierliche Wiederaufnahme des Fahrbetriebs, und der Stainzer Flascherlzug startete dampfend in eine neue Saison.
Zahlreiche Flascherzug-Fans aus nah und fern waren bei der Eröffnungsfahrt dabei. Auch Landeshauptmann Mario Kunasek ließ sich die Fahrt nicht entgehen und übergab einen symbolischen Scheck über 11.600 Euro – so viele Unterschriften wurden nämlich zum Erhalt des Flascherlzugs gesammelt, und der Landeschef hatte zugesagt, für jede Unterschrift einen Euro aus seinem Budget zur Verfügung zu stellen.
„Mein ganz besonderer Dank gilt am heutigen Tag Obmann Franz Zettl und seinen Mitstreitern vom Verein ,Freunde der Stainzerbahn‘, die nun als Pächter den Flascherlzug betreiben. Sie haben es möglich gemacht, den Fortbestand dieser Nostalgiebahn zu sichern“, so Mario Kunasek bei der Premierenfahrt.
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