Der Stainzer Flascherlzug ist wieder auf Schiene

Im letzten Herbst stand der historische Flascherlzug vor dem Aus. Wie mehrfach berichtet, wollte die Gemeinde Stainz den Betrieb wegen der nicht mehr zu stemmenden Kosten einstellen. Durch das große Engagement des Vereins „Freunde der Stainzerbahn“ – nun neuer Pächter der Bahn – und mit Unterstützung des Landes Steiermark konnte mit der Gemeinde Stainz über den Winter letztlich doch noch eine Einigung erzielt und der Weiterbestand der Nostalgiebahn gesichert werden.