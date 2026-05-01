Budget-Reförmchen: Schmäh auf leisen Sohlen

Und was ist daraus geworden? Ein billiger Trick: Die Leute sollen glauben, dass bei den Ausgaben gespart werde, in Wirklichkeit müssen sie sich aber die „Geschenke“ selbst bezahlen. Experten nennen es beim Namen: Zu zwei Drittel wird wieder von uns allen abkassiert und nur zu einem Drittel gibt es Verbesserungen.