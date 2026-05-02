RAG plant Riesenprojekt zu Wasserstoff in Sattledt

Oberösterreich kommt dabei in zweifacher Hinsicht eine Schlüsselrolle zu. Denn erstens steht in Gampern eine von der EU geförderte Demonstrationsanlage: „Wir nehmen Solarstrom aus dem Netz und von unserer PV-Anlage, um ihn in Wasserstoff umzuwandeln“, erklärt Mitteregger. „Dann wird er in circa 1000 Meter Tiefe in Sandstein eingelagert. Im Winter wird der Wasserstoff über eine acht Kilometer lange Pipeline zu einem Blockheizkraftwerk gebracht und dort wieder zu Strom und Wärme umgewandelt.“