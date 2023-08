Wirbel um geplatzte Chemo-Termine im Wiener AKH

Große Aufregung und Entrüstung bei Familie Budik aus der Gemeinde Trautmannsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha: „Obwohl mein Gatte an einer sehr aggressiven Krebserkrankung leidet – sie hat bereits Metastasen gebildet (!) – wurde der Termin für die so wichtige Chemotherapie verschoben“, schildert Ehefrau Christa die großen Sorgen der Familie um den 63-jährigen Wolfgang Budik.