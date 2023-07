Alle 30 Sekunden stirbt ein Mensch an Hepatitis

"Hepatitis C ist heilbar“

Widhalm verwies darauf, dass virale Hepatitis A, B, C, Delta in Österreich gut behandelt werden können. „Hepatitis C ist heilbar. Es ist jedoch noch immer nicht vorgesehen, in der Gesundenuntersuchung auf virale Hepatitiden zu testen. Das muss sich ändern!“, forderte die HHÖ-Vorsitzende. „Jeder kann betroffen sein, nicht nur Risikogruppen“, unterstrich sie. Jede und jeder Betroffene habe zudem ein Recht „auf Diagnose und Therapie, um sich und seine Familie schützen zu können“.