Hepatis-A-Virus in Tiefkühlbeeren nachgewiesen

Vor allem in der Gastronomie eingesetzt

Vorsorglich werden auch 1 kg-Verpackungen mit den Chargencodes 58622130 und 58622131 - MHD 11/2024 zurückgerufen. Das Produkt werde hauptsächlich in professionellen Betrieben der Gastronomie verarbeitet und über den Großhandel sowie Cash&Carry-Märkte vertrieben, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens am Donnerstag.