Loamsiada oder Gfrast: So flucht Oberösterreich

Nirgendwo sind die Menschen so unfreundlich wie in Österreich - zumindest wenn man der Expat Insider Studie 2023 glauben möchte, bei der hierzulande tätige ausländische Arbeitskräfte befragt wurden. Dabei ist Schimpfen und Fluchen so alt wie die Menschheit selbst. „Geflucht wurde schon immer, besonders schlimm im Barock“, sagen die Sprachforscher Stephan Gaisbauer und Karl Hohensinner vom StifterHaus.