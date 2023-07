„Kein Filmdreh kann mir dieses Erlebnis geben“

Valerie Pachner, die derzeit vor allem im internationalen Film eine steile Karriere einschlägt, feiert am 21. Juli bei den Salzburger Festspielen Premiere als 37. Buhlschaft. Im „Krone“-Interview gesteht die Oberösterreicherin, was sie am „Jedermann“ so reizvoll findet - und wie es danach weitergeht.